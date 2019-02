Diefstal grote partij mobiele telefoons door mobiele criminelen

De politie kwam de drie op het spoor dankzij bewakingsbeelden en oplettendheid van beveiligingspersoneel in de winkel. Met de diefstal was een bedrag van tienduizenden euro’s gemoeid. Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat de drie mannen van 22, 30 en 32 jaar oud, afkomstig uit Roemenië maar zonder vaste woon-of verblijfplaats, niet alleen op meerdere plaatsen in Nederland hun slag hebben geslagen, maar ook actief zijn geweest door heel Europa. De drie worden donderdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.