Politie doet onderzoek na aantreffen dode vrouw

Omdat de doodsoorzaak van de vrouw onduidelijk is, is direct opgeschaald. De woning is afgezet, waarna forensisch rechercheurs sporenonderzoek konden verrichten om zo meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de toedracht. Dit onderzoek zal de hele dag in beslag nemen. Ook heeft de politie in de omgeving van de woning een buurtonderzoek gehouden.