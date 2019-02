15 tips na aandacht voor brandstichting sportschool Lelystad

De brand had destijds veel impact omdat de sportschool is gelegen in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten daarom midden in de nacht hun huis uit. Kort voor de rookontwikkeling begint is op camerabeelden een scooter te zien. In de uitzending werd kijkers gevraagd of ze meer weten over de scooter of de mogelijke dader of daders. De tips hebben het onderzoeksteam een nieuwe richting gegeven voor het onderzoek. De politie bedankt alle tipgevers dan ook voor het meedenken.