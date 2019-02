Nieuws over politiesteunpunt bij Station Hilversum

Momenteel is de afdeling Huisvesting van de politie op zoek naar een tijdelijke huisvesting voor de politiemedewerkers van het bureau aan de Groest. Dit in verband met de nieuwbouw die op de Groest gepland staat. In de verschenen berichtgeving wordt gemeld dat alle politie-onderdelen in een locatie nabij het Station Hilversum komen. Dat is niet juist. Naast een hoofdlocatie , zal er ook een tijdelijke dependance worden ingericht voor het publiek. Mogelijk bij het station Hilversum CS. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt, maar is nog niet definitief. Het is ook nog niet duidelijk hoe dit steunpunt zal worden ingericht en welke dienstverlening daar gevestigd zal worden. Naar verwachting is er rond de zomer meer bekend over dit steunpunt.