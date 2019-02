Paarden op hol geslagen

De politie ontving gisteren rond 15.00 uur een melding dat er paarden waren ontsnapt en op hol waren geslagen. De paarden zagen hun kans toen de verblijven werden schoongemaakt. De agenten zagen de paarden op volle snelheid aankomen hollen vanuit Heiloo. De groep paarden renden rechtdoor de N203 op. Er is meerdere keren door de politie en burgers geprobeerd de paarden te stoppen maar dit was niet gemakkelijk. Onderweg zijn er een aantal paarden gestopt, uiteindelijk hebben vier paarden zich vastgelopen bij station Krommenie. Vijf van de paarden zijn terug gevonden in Egmond en de andere 12 paarden op de route Heiloo-Krommenie. Diverse paarden zijn gewond geraakt, waarvan een ernstig. Het paard is behandeld door een dierenarts. Verder is er geen schade ontstaan.