Verdachte aangehouden voor bedreiging

Agenten kregen een melding van een conflict waarbij gedreigd werd met een wapen. Het conflict ging over uitgevoerde werkzaamheden tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte heeft het slachtoffer bedreigd met een wapen. De politie heeft de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het wapen van de man werd in de woning aangetroffen en is in beslag genomen. Het slachtoffer raakte niet gewond.

2019038520