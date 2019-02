Getuigenoproep straatroof Diemen

Diemen - Op dinsdag 26 februari loopt een 17-jarig scholiere samen met een vriendin over het Scholeksterpad in Diemen als ze rond 12:45 uur van achteren wordt vastgepakt door twee personen. Er ontstaat een worsteling en in een paar seconden beroven de twee verdachten haar van haar bezittingen. Hierbij raakt het slachtoffer licht gewond. Zodra de buit binnen is, vluchten de twee in de richting van de helling op de Dalsteindreef en verdwijnen daarna uit het zicht.