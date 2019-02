Mislukte plofkraak Cornelis Schuytstraat

Even voor 03.00 uur krijgt de meldkamer meerdere meldingen dat er een explosie heeft plaatsgevonden. Op de locatie treffen toegesnelde agenten een zwaarbeschadigde geldautomaat aan op het pleintje van de Cornelis Schuytstraat. De daders, vermoedelijk twee personen op een scooter, zijn gevlucht. Het is de daders niet gelukt om buit te maken.

Van meerdere panden en woningen zijn de ruiten beschadigd als gevolg van de explosie. Vanwege het onderzoek naar de gebruikte explosieven is er een ruim gebied afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft onderzoek verricht op de locatie. Nadat het gebied door hen is vrijgegeven zijn forensische rechercheurs begonnen met het sporenonderzoek. De Cornelis Schuytstraat is afgezet tussen de Valeriusstraat en de Lairessestraat. Bewoners wordt gevraagd om binnen te blijven tot door de politie wordt aangegeven dat zij weer naar buiten kunnen. Vanwege de ruitschade bij meerdere woningen, wordt bewoners geadviseerd om vanwege hun eigen veiligheid, alert te zijn op mogelijke glasscherven in huis.

De recherche spreekt graag met getuigen. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.