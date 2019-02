Aanhouding na gevaar openstaande gaskraan

Uit voorzorg zijn direct tien omliggende woningen ontruimd. De 47 bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen café.



Nadat rond 01.00 uur de brandweer alle woningen had gecontroleerd en de situatie weer veilig was, konden de bewoners weer terug naar hun woning. Uit onderzoek bleek dat er geen gaskraan open stond. De aangehouden man is overgebracht naar de Opvang Verwarde Personen.