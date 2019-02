Gewapende overval woning Ridderkerk

Het slachtoffer had de iphone op Marktplaats aangeboden en met een potentiele koper een afspraak gemaakt dat de telefoon bij haar thuis kon worden opgehaald. Rond drie uur ’s middags werd er aangebeld door drie jonge mannen. Eenmaal binnen bedreigden de jongens de vrouw met een wapen. Ze gingen er met de telefoon vandoor, zonder te betalen. De vrouw heeft direct de politie gebeld. Er is in de omgeving gezocht naar de jongens, en dat leidde ertoe dat de politie later die middag een 14-jarige en 17-jarige verdachte heeft aangehouden.