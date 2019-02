Gewonde verdachte aangehouden na schietincident. De politie zoekt getuigen.

Rotterdam - Woensdagmiddag, om ongeveer 16.30 uur, is in de Wapenstraat in Rotterdam door een aantal mannen op elkaar geschoten. Eén van hen raakte gewond en werd aangehouden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er op elkaar is geschoten is wel zeker. In de Wapenstraat zijn enkele hulzen gevonden. De politie zoekt getuigen.

Heel snel nadat de agenten aankwamen werd een 29-jarige Rotterdammer aangetroffen in de Maliestraat, een zijstraat van de Wapenstraat. Hij lag op de grond tussen geparkeerde auto’s en bleek gewond aan zijn been. De man is overgebracht naar een ziekenhuis waar hij later die dag werd aangehouden. Na onderzoek door agenten in de directe omgeving is in de Maliestraat een vuurwapen in een container aangetroffen. Hier wordt onderzoek naar verricht.