Mogelijke schutter Zeppelinstraat opgepakt; mededader zwaar gewond in ziekenhuis

De daders waren er in een auto vandoor zijn gegaan. Op basis van de eerste verklaring door de bewoners gingen meerdere eenheden op zoek naar de betrokken auto en zijn inzittenden. Die auto werd een klein uur later door agenten opgemerkt in de wijk Rijpelberg in Helmond. De bestuurder kreeg een stopteken, maar in plaats van te stoppen ging hij er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging was het gevolg. De politie tikte het voertuig een aantal keer aan, maar ook dat had geen effect. Kort daarop sprong de bijrijder uit de rijdende auto. Dat gebeurde op de Energiestraat in Deurne. De man raakte door deze actie zeer ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in volle vaart door. Politiemensen bekommerden zich direct om de zwaar gewond geraakte man, maar een andere eenheid bleef de vluchtende auto achtervolgen. De bestuurder van de auto reed vervolgens op de Zeilbergsestraat een voortuin in van een woning in, waarna de bestuurder de benen nam. Hij wist toen, ondanks de inzet van een politiehond, nog aan onze achtervolgende collega’s te ontkomen.