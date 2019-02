Burgerparticipatie leidt tot zes aanhoudingen

Een dame wier computer eind vorig jaar gestolen was, meldde zich gisteren bij de politie. Op basis van een software op de apparatuur had ze een sterke indicatie waar de computer zich bevond. Daarop togen de agenten naar het betreffende pand aan de Wethouder Vrankenstraat. Daar troffen ze inderdaad de gestolen computer aan. Twee personen die aanwezig waren in de woning werden aangehouden op verdenking van heling.



Verdovende middelen

In de woning werd naast de computer tevens 100 gram cocaïne en ruim 3.000 euro geld aangetroffen. Dit werd in beslag genomen en een van de eigenaren van de woning en twee overige personen die aanwezig waren in de woning, werden aangehouden op verdenking van het bezit van verdovende middelen. De tweede woningeigenaar meldde zich vandaag op het politiebureau in Maastricht en is op basis van dezelfde verdenking aangehouden.