Inbrekers aangehouden voor reeks inbraken

Met de aanhouding afgelopen zaterdag van de twee mannen van 37 en 41 en een 37-jarige vrouw, allen met de Albanese identiteit, heeft de politie een bende achterhaald die zich de afgelopen twee maanden in Limburg bezig hield met inbraken in woningen. De groep werkte vanuit een appartement in Vaals.

Werkwijze

De inbraken werden veelal gepleegd in de vroege avonduren, vaak bij het invallen van de schemering. Tijdens de inbraken werden er voornamelijk geld, sieraden en dure merkproducten buitgemaakt door de mannen. Bij een doorzoeking van hun appartement in Vaals werden onder andere sieraden en aangeschafte dure kleding aangetroffen. Naar de herkomst van de sieraden wordt nader onderzoek ingesteld door de politie.

Onderzoek

Een onderzoek van de recherche naar woninginbraken leidde afgelopen zaterdagavond tot de aanhouding van de drie verdachten. De mannen waren toen betrokken bij een woninginbraak in Heerlen. De buit van deze inbraak is ook aangetroffen door agenten.

Voorlopig in hechtenis

Op woensdag 27 februari werden de verdachten voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en in bewaring gesteld voor een periode van veertien dagen.