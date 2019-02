Politie houdt twee mannen aan in trein bij Velp

Velp - De politie heeft zaterdagavond even voor 23.00 uur op het station in Velp, een 27-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht personeel van de trein te hebben bedreigd met een wapen. Ook werd even later een tweede man aangehouden. Dit betrof een 44-jarige inwoner van Dieren. Hij bemoeide zich met de aanhouding en daar hadden de agenten erg veel last van.