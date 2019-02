Man schiet met vuurwapen op metrostation Beurs

Rotterdam - Een man trok gisteravond rond tien uur op metrostation Beurs in Rotterdam een vuurwapen en loste in ieder geval één schot. Niemand raakte gewond, maar dat had op een druk metrostation als Beurs heel anders af kunnen lopen. De politie stelt alles in het werk om de dader zo snel mogelijk op te sporen.