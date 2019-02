Agressieve winkeldief aangehouden

Een medewerkster van de winkel had zaterdagmiddag gezien dat de man een bakje vis in zijn binnenzak stopte. Bij de kassa sprak winkelpersoneel hem aan en vroeg hem zijn zakken leeg te maken. De man weigerde dit en liep de winkel uit. Daar spuugde hij richting een medewerkster, schold haar uit en bedreigde hij haar met de dood. Ook gooide hij een blikje drinken richting haar hoofd. De vrouw kon voorkomen dat het blikje haar hoofd raakte, waarbij haar horloge sneuvelde.

Een politieman in zijn vrije tijd kwam te hulp, maar ook tegen hem gedroeg de verdachte zich agressief. De agent werkte de verdachte naar de grond en hield hem aan. Terwijl hij op de grond lag, wist hij nog een andere winkelmedewerkster te schoppen. De verdachte is korte tijd later overgedragen aan andere politiemensen. Na fouillering bleek dat de verdachte zes pakjes vis bij zich had. Hij is meegenomen naar het politiebureau en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.