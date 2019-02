Inbreker op heterdaad aangehouden, tweede man ontkomen

De andere man kon in de woning worden aangehouden. Het betrof een 37-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had buit bij zich. De bewoners van het pand zijn later op de avond naar het bureau gekomen en herkenden de spullen die de verdachte bij zich had. Ze hebben aangifte van woninginbraak gedaan.

De politie heeft ook nog contact met de mensen van een woning verderop in de straat. De ontsnapte inbreker heeft op zijn vlucht in hun tuin diverse spullen omver gelopen die daardoor stuk zijn gegaan.

De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet en wordt zondag verhoord.