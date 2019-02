Man met nep wapen aangehouden

Rilland - Bij de politie kwam zaterdagavond 2 februari 2019 rond 22.00 uur een melding binnen dat in de omgeving van de Valckenisseweg een man zou lopen die in het bezit was van een vuurwapen. De politie hield later die nacht in zijn woning een 47-jarige inwoner van Rilland aan die in het bezit was van een nep vuurwapen. Wat zich precies heeft afgespeeld zaterdagavond laat, wordt nog door de politie onderzocht.