Onder invloed tegen de politieauto gereden

Agenten hadden de man op de Westdam in een auto zien stappen en hielden hem in de gaten. Ze zagen dat de man probeerde met de auto een parkeervak te verlaten wat niet goed lukte. Toen ze hem een stopteken gaven, om te controleren of hij onder invloed van alcohol was, kwam de man bijna tegen een boom, die naast de parkeervakken op de stoep staat, tot stilstand. Vervolgens reed de man achteruit tegen de politieauto aan, die achter hem stond. De verdachte reed vervolgens weer vooruit weg richting de Kade. Een andere politie-eenheid die hem tegemoet kwam, gaf hem opnieuw een stopteken en probeerde met de blauwe zwaailichten zijn aandacht te trekken, waarop de man stopte. Hij reed echter opnieuw achteruit en opnieuw tegen de politieauto aan die nog altijd achter hem reed. Omdat hij nu was ingesloten, kon de man worden aangehouden. Hij moest meewerken aan een blaastest waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Op het bureau moest hij meewerken aan een ademanalyse (uitslag 905 ug/l).

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt vanwege rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeval en het negeren van een stopteken. Zijn rijbewijs is ingevorderd.