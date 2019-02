Verdachte mishandelingen en vernielingen aangehouden

Op zondag 3 februari 2019 om 2.00 uur werden verschillende surveillance-eenheden uit Zeeland-Wets-Brabant en uit Rotterdam gestuurd naar het centrum van Werkendam. Er zou daar een agressieve man met een ijzeren staaf mensen belagen en spullen vernielen. Toen de eenheden het centrum inreden bleek de verdachte al gevlogen. Een portier van een café gaf aan mishandeld te zijn, een vrouw die uit haar auto wilde stappen had een klap gekregen, terrasmeubilair zou door hem vernield zijn en er zou schade aan een voorgevel van een pand zijn. Verspillende getuigen wisten de agenten te vertellen dat het een bekende uit het dorp was. Ook de agenten kenden deze man en startten een zoekactie. Nadat enige adressen waren afgereden werd hij aangetroffen in een pand aan de Biesboschhaven Noord. Het pand werd omsingeld en op een gegeven moment kwam hij naar buiten. De verdachte is toen aangehouden. De recherche gaat de zaak onder zoeken en verzoekt mensen die slachtoffer zijn aangifte te doen.