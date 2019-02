Vrouw overvallen in trappenhal flat

Nadat ze haar auto geparkeerd heeft voor de flat, loopt ze via de portiekdeur naar binnen. Wanneer ze de trap op loopt blijkt dat iemand haar achterna is gelopen. Ze staat oog in oog met een negroïde man met een bivakmuts. Hij houdt een mes vast en daarmee wordt de vrouw bedreigd. Ze moet haar geld afgeven en wanner dat gebeurt, gaat de dader ervandoor. Hij vlucht de wijk in en verdwijnt uit het zicht. De vrouw is enorm geschrokken van wat haar is overkomen en waarschuwt meteen de politie. Ze raakte niet gewond.