Getuigen van overval op hotel gezocht

Signalement verdachte

Rond 00.30 uur ontving de politie melding van een overval op een hotel aan de Stationsstraat. Onder dreiging van geweld wist de overvaller een medewerker van het hotel een geldbedrag afhandig te maken. Daarbij is niemand gewond geraakt. De overvaller vluchtte vervolgens op de fiets weg in de richting van de Spoorweglaan. Het signalement van de verdachte luidt als volgt: Man, ongeveer 1.85 meter lang, zwarte haren en een baardje. Daarnaast droeg hij een groene jas met een capuchon die voorzien was van een witte streep. Middels burgernet is in de zoektocht naar deze persoon ook de hulp van het publiek ingeschakeld.



Getuigen gezocht

De politie heeft onderzoek opgestart en is het kader daarvan op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat misschien van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier waarmee u ook eventueel beeldmateriaal kunt delen. Meldt u informatie liever anoniem? Bel dan naar 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).