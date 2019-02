Overleden persoon in kanaal aangetroffen

Zoektocht

Zondagochtend ontving de politie melding over een 22-jarige man die vermist was. De hulpdiensten zijn daarop een zoektocht gestart. Daarbij is via burgernet ook de hulp van het publiek ingeschakeld. Een van de mogelijke scenario’s was dat de vermiste man te water zou zijn geraakt. Daarom heeft de brandweer een duikteam ingezet voor een zoeking in het kanaal aan de Suffolkweg. Daarbij is de fiets van de vermiste man aangetroffen. Ook in de omgeving van het water en de woonplaats van de man werd een zoektocht gestart. Hierbij is ook de politiehelikopter ingezet.



Onderzoek

Rond 15.15 uur is met behulp van de Sonarboot van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen het lichaam van de 22-jarige man aangetroffen. De politie doet onderzoek naar het overlijden van de man en de omstandigheden waarin hij te water is geraakt. In het kader daarvan is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Deel dit dan via 0900-8844