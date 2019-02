Politieagenten gewond na aanhouding

Twee surveillerende agenten kregen de melding dat er in de Seringenstraat in Leiden een agressieve man voor een woning zou staan en dat deze de meldster iets zou willen aan doen. Toen de agenten bij de woning aankwamen zagen zij een man waar van hen bekend was dat hij een straatverbod had. Toen de agenten de 29- jarige man aanspraken kreeg een van de agenten direct een harde vuistslag in zijn gezicht. Daarop kwam de agent op de grond terecht en ontstond er een worsteling. Bij deze worsteling werd er veel geweld gebruikt door de verdachte. Tijdens de worsteling raakte de andere agent gewond aan zijn hand. De verdachte staakte zijn verzet niet en volgde de aanwijzingen van de agenten niet op, hierop werd er door de agenten pepperspray gebruikt. Ook nu ging het geweld tegen de agenten verder, waarna een agent zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen. Hierop vluchtte de verdachte in de richting van het station Lammenschans. Door assisterende agenten werd de verdachte even laten aangehouden.

De beide agenten hebben aangifte gedaan. Naar omstandigheden gaat het redelijk met de politieagenten. De politie onderzoekt de zaak.