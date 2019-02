Geen nieuw onderzoek op terrein Koekange

Eerdere graafacties

In november 2018 is er een uitgebreide zoekactie geweest op het perceel aan de Koekanger Dwarsdijk op basis van informatie van enkele tipgevers. In hun aanwezigheid en in aanwezigheid van experts van het Nederlands Forensisch Instituut is een locatie afgegraven. Bij deze graafactie is vastgesteld dat op deze locatie in het verleden niet eerder was gegraven. In 2010 is op een ander deel van dit perceel aan de Koekanger Dwarsdijk gegraven. In beide gevallen zijn er geen aanwijzingen gevonden die mogelijk verband houden met de verdwijning van Willeke.

Particuliere zoeking na toestemming eigenaar

Eind december 2018 heeft de eigenaar van het perceel eenmalig toestemming gegeven aan een aantal burgers om opnieuw op het perceel nader onderzoek te doen. Daarbij zijn op particulier initiatief honden ingezet en zijn op enkele locaties grondradarbeelden gemaakt. De gegevens zijn overgedragen aan de politie. Het coldcaseteam heeft deze informatie de afgelopen weken onderzocht en beoordeeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise van een archeoloog en een grondradarspecialist. Uit de analyse van de informatie blijkt dat er verstoringen zijn aangetroffen op verschillende plaatsen op het perceel. Deze verstoringen zijn volgens de specialisten niet bijzonder van aard; op ieder boerenerf komen (soortgelijke) verstoringen voor.

Na de analyse van deze gegevens, verkregen vanuit het particuliere initiatief, én omdat geen nieuwe informatie is verkregen, heeft de politie met het Openbaar Ministerie besloten om geen nader onderzoek te doen op het terrein. De politie blijft er alles aan doen om deze verdwijning op te lossen.

Contact initiatiefnemer

De politie wil, net als iedereen, dat Willeke gevonden wordt. Iedere tip is welkom en wordt door het coldcaseteam beoordeeld. In het laatste, particuliere, geval heeft de politie meerdere keren contact gehad met de initiatiefnemer van de zoeking. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zijn de betrokkenen op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Opmerkingen op social media waarin de zaak rondom Willeke Dost als ‘doofpot’ wordt aangemerkt, zijn zinloos en onterecht.



Betreden strafbaar

Gezien de eerdere eenmalige toestemming die de grondeigenaar heeft gegeven zijn alle komende acties, zonder tussenkomst van politie en Openbaar Ministerie, op het terrein door particulieren onrechtmatig. Er is geen toestemming voor onbevoegden om op het perceel te komen. Het betreden van het terrein is strafbaar en dit betekent dat de politie hiertegen gaat optreden.



Informatie is essentieel

De afgelopen periode heeft de politie meegewerkt aan diverse mediavragen en -producties waarbij onder meer werd gevraagd om informatie over de verdwijning van Willeke met de politie te delen. Deze producties hebben niet geleid tot concrete nieuwe informatie en tips. Om voortgang te kunnen boeken omtrent de verdwijning is het essentieel dat politie concrete informatie krijgt. Mensen die informatie hebben wordt daarom nogmaals nadrukkelijk gevraagd om dit aan de politie door te geven.