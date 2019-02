Politie zoekt getuigen van zware mishandeling

Agenten hebben onderzoek verricht in de omgeving van het Vincent van Goghplein. Dit leverde geen bruikbare informatie en sporen op. Daarom wordt nu gezocht naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben wat kan helpen in het onderzoek. De politie wil graag weten wat er precies is gebeurd en op welke locatie de mishandeling heeft plaatsgevonden. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van het Vincent van Goghplein, de Rembrandtlaan of de Jan Steenstraat? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

