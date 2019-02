Ernstige mishandeling jonge vrouw in Opsporing Verzocht

Arnhem - In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 juni rond 03.30 uur viel een onbekende man twee vrouwen lastig in het centrum van Arnhem (Steenstraat). De man begon zonder aanleiding tegen de vrouwen te schelden en stak één hen daarna met een mes. Het slachtoffer, een 26-jarige inwoonster Arnhem raakte hierbij ernstig gewond. De vrouw werd zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De dader ging er vandoor in de richting van de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat (Mediamarkt).