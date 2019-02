Getuigenoproep straatroof

De 12-jarige jongen uit Amerongen fietste die middag rond 15.30 uur over de Koningin Wilhelminaweg en werd ter hoogte van het zorgcentrum plotseling door een andere fietser vastgegrepen en van zijn oortelefoons beroofd. Het slachtoffer verloor ook zijn evenwicht, kwam met zijn fiets ten val en raakte daardoor lichtgewond.

De dief reed snel in de richting van Leersum. Het gaat om een persoon op een mountainbike met een zwarte jas aan. Heeft u iets van deze straatroof gezien of weet u misschien wie de verdachte is? Bel de politie in Amerongen 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.