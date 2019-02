Twee aanhoudingen na ramkraak

Rond 00.25 uur kreeg de politie een melding dat een buurtbewoner een harde klap had gehoord. Twee mannen hadden met een auto de pui van een winkelpand geramd. Hierna is het tweetal zonder buit in onbekende richting weggereden. Met ondersteuning van een politiehelikopter kon de auto worden getraceerd. Uiteindelijk zijn de twee mannen uit de auto gestapt en te voet gevlucht. Na een achtervolging konden ze in de omgeving van de Meeuwenstraat in Hoofddorp worden aangehouden. Het tweetal is ingesloten voor onderzoek.

2019022552