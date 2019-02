Plofkraak Lambertus Zijlplein: vluchtroute verdachten deels bekend

Rond 22.30 uur veroorzaakten twee mannen – beide in het donker gekleed – een explosie bij de geldautomaat. Daarna sloegen ze samen op een scooter op de vlucht. Op dit moment is duidelijk dat zij vanaf het Lambertus Zijlplein het Kruisherenpad op zijn gereden. Vervolgens zijn ze op de Albardagracht rechtsaf geslagen en richting de Doctor H. Colijnstraat gegaan. De twee werden voor het laatst op de kruising van de Albardagracht met de Doctor H. Colijnstraat gezien.

Deze plofkraak wordt uitgebreid onderzocht en het onderzoeksteam is dringend op zoek naar getuigen die de mannen op hun vluchtroute hebben gezien of gefilmd. Dit geldt niet alleen voor het gedeelte van de vluchtroute dat nu bekend is, maar ook over de weg die zij daarna hebben gevolgd.

Heeft u iets gehoord, gezien of gefilmd wat het onderzoeksteam mogelijk verder kan helpen? Bel dan met 0900-8844 of 0800-7000 als u anoniem wilt blijven. Via het tipformulier is het ook mogelijk om informatie digitaal te delen. Schroom niet om contact met de politie op te nemen: alle informatie is op dit moment welkom.

U mag de politie daarnaast ook altijd contacten als u op dit moment of in de toekomst een verdachte situatie ziet bij of in de omgeving van een geldautomaat. Bel dan direct 112 en geef uw informatie door.