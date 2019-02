Verdachte overval horlogezaak bij Duitse grens aangehouden

Vele politie-eenheden hebben direct een zoekactie opgestart in de omgeving. In meerdere trams en bussen is gekeken of daar de overvaller in zat.

Politiemensen die de winkel betraden troffen het behoorlijk geschrokken winkelpersoneel aan. Rechercheurs namen deze overval direct in behandeling. Getuigen werden gehoord en de aangifte werd opgenomen. Videobeelden werden in beslag genomen en buurtbewoners en andere winkeliers werden bezocht op zoek naar meer informatie en getuigen.

Vrijdagavond laat werd tijdens een controle in een touringcar in Duitsland bij een grensovergang een man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen en de horloges die vermoedelijk waren buitgemaakt bij de overval in de P.C.Hooftstraat.

De verdachte is ingesloten in Duitsland en een officier van justitie van het parket Amsterdam zal de overlevering van deze man bij de Duitse justitie verzoeken.

De eigenaar en het winkelpersoneel zijn op de hoogte gebracht van de aanhouding.