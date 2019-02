Grimmige sfeer in Uit-vak bij ijshockeyfinale

Ondanks het terugsturen van de twee supportersbussen vonden er tijdens de IJshockeyfinale alsnog meerdere incidenten plaats in het uitvak, waarbij beveiligers moesten ingrijpen. In de sporthal werd een 32-jarige man uit Nijmegen aangehouden voor het betasten van een steward. Het slachtoffer deed aangifte en de verdachte zit nog vast. Na de rustperiode werd de sfeer in het Uit-vak wat grimmig en ontstonden kleine vechtpartijen. Hierbij sneuvelde een ruit en ging er een rookbom af, waardoor het brandalarm in de Uithof afging. Er is nog geen aangifte gedaan van deze vernieling.