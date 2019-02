Getuigen gezocht van mishandeling Vlaardinger

De man is waarschijnlijk tussen 03.00 en 04.30 uur gewond geraakt op de Kornelis Speelmanstraat. Hij was daar gekomen via de steeg tussen de Korte Hoogstraat en de Kornelis Speelmanstraat. Daar ontstond een handgemeen met een groepje jongemannen. Hij is toen strompelend verder gegaan in de richting van de Afrol waar hij door een voorbijganger werd gevonden en meegenomen naar het politiebureau. Vervolgens is hij door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Op Facebook en lokale media verscheen berichtgeving en een getuigenoproep, waarna drie Vlaardingers van 19 zich bij de politie meldden. Zij zijn aangehouden. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.

Daarvoor komen wij graag nog in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben waar het incident of de omgeving en mogelijke betrokken personen opstaan. Heeft u iets gezien of weet u meer? Neem contact met ons op via 0900-8844, anoniem via M. 0800-7000 of via het digitale tipformulier. Daar kunt u ook beeldmateriaal uploaden.