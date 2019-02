Moeder Feis geeft interview in Opsporing Verzocht

“Ik was net een soort robot. Want, ja... De ene moet je begraven en de andere vecht voor zijn leven. Ik kan het niet in woorden beschrijven, maar je wenst het echt niemand toe.” De moeder van Feis beland in een vreselijke situatie als zij op Nieuwjaarsdag te horen krijgt dat haar ene zoon is doodgeschoten en de andere zwaar gewond is geraakt. Een vreselijk misdrijf dat de politie zo snel mogelijk wil oplossen. Maar daar is de hulp van het publiek bij nodig. Daarom besteedt Opsporing Verzocht morgenavond aandacht aan de zaak. Er worden beelden getoond en informatie gegeven over de schutter.



Opsporing Verzocht is te zien op dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1 en woensdag om 11.20 uur op NPO2. Ook zijn de uitzendingen online terug te kijken via www.opsporingverzocht.nl.