Bredanaar (54) verzet zich hevig bij arrestatie voor bedreiging en belediging

De politie kreeg omstreeks 01.35 uur een melding dat in de wijk Heuvel een man voor een woning overlast veroorzaakte. Het zou gaan om een bekende veelpleger die vaker de bewoners van dat pand lastig valt. Twee agenten zagen ter plaatse dat het rustig was. Ze gingen in de woning in gesprek met de melders. Terwijl zij daar waren, kwam de bedoelde overlastveroorzaker, flink gas gevend weer aanrijden met zijn auto. Hij reed meerdere keren naar voren en weer naar achteren. Hij stapte daarna uit, bespuugde de dienders en schold hen uit voor onder meer ‘kankerwouten’. Hij daagde hen uit en nam de gevechtshouding aan. Hij dreigde daarbij de agenten af te maken en kapot te schieten. De politieambtenaren hebben pepperspray en de wapenstok ingezet en hem uiteindelijk onder veel verzet overmeesterd.