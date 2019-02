Politie vindt grote partij drugs tussen lading knoflook

De politie kwam de drugs in de loods op bedrijventerrein Penninghof op het spoor tijdens een lopend onderzoek. De drugs waren verstopt in ongeveer dertig kleinere containers van ongeveer 1,5 m3, waarin knoflook was opgeslagen. Agenten namen maandagmiddag en –avond de drugs in beslag, waarna deze nader onderzocht zal worden. Op dit moment is nog niet duidelijk om welke drugs het gaat en de precieze hoeveelheid.