Twee verdachten opgepakt na achtervolging

Ede /Lottum - Zondagmiddag is in de buurt van Ede de auto aangetroffen die zaterdagavond betrokken was bij een achtervolging vanuit Lottum. Nadat twee mannen werden overlopen tijdens een woninginbraak, vluchtten zij. Er werd een achtervolging ingezet waarbij twee politieauto’s zijn geramd. Er raakte niemand gewond. De twee inzittende van de auto die is aangetroffen zijn aangehouden en overgebracht naar de politie in Venlo.