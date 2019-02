262 wapens ingeleverd tijdens actie politie

Een hele collectie wapens ligt uitgestald op het politiebureau in Dordrecht. Het is slechts een deel van de opbrengst van de twee weken durende actie ‘Zonder straf van je wapen af’. De rest ligt nog in containers. De ruimte is te klein voor alle wapens. De vloer ligt vol met allerlei soort vuurwapens, geweren, revolvers, pistolen, maar ook luchtdrukwapens, gasdrukwapens, alarmpistolen, zwaarden, messen. Een indrukwekkend gezicht. “We zijn ontzettend blij met alle wapens die zijn binnengekomen. De aantallen zijn hoger dan verwacht.”, vertelt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens. “Maar minstens net zo belangrijk is de aandacht die het onderwerp heeft gekregen. Het besef dat wapenbezit niet normaal is. Hopelijk heeft deze actie ook bijgedragen aan een stukje bewustzijn en de meldingsbereidheid verhoogd.”

Persoonlijk verhaal

‘Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen verliezers. Lever je wapen in.’ Met die oproep startte de politie twee weken geleden de actie. Na diverse heftige schietpartijen leefde het gevoel om naast de reguliere aanpak van handhaving, repressie en opsporing een ander soort actie te voeren. Om samen met burgers in actie te komen om schietpartijen en vuurwapenbezit tegen te gaan. Samen op te staan vanuit het gevoel; dit moet stoppen. Eén van de nabestaanden van zo’n dodelijk schietincident was bereid haar persoonlijke verhaal te vertellen, in een filmpje. “Haar oproep om te stoppen met geweld en met zijn allen op te staan tegen wapenbezit, dat is waar de actie om gaat.”, aldus Tarik.



Vraag van bewoners

De wapeninleveractie was een verzoek van bewoners en ondernemers in Rotterdam-Zuid. Een burgerinitiatief onder de naam ‘Wapens de Wijk Uit’ zet zich al twee jaar in om wapenbezit op de straten van Rotterdam-Zuid tegen te gaan. Een paar maanden geleden sloten politie, gemeente en OM zich aan bij dit initiatief en volgden gesprekken hoe de partijen elkaar konden versterken. “Zij vroegen ons om een wapeninleveractie en daar hebben wij gehoor aan gegeven.”, vertelt Tarik. “Het succes is wat mij betreft ook aan hen te danken.”



Echte criminelen

Het merendeel van de ingeleverde wapens is bijna antiek te noemen. Oude verzetswapens, erfstukken, maar ook “een heleboel spul waar je zo een overval of ander misdrijf mee kan plegen”, licht Tarik toe. “We hebben nooit de illusie gehad dat echte criminelen hun wapen zouden komen inleveren, maar daar hebben we uiteraard andere acties en onderzoeken op lopen.”



Wapeninleveractie unicum

Nog een wapeninleveractie zit er niet snel meer in. “Een actie als dit is echt een unicum. Op het bezitten van een wapen staat een strafmaximum van 4 jaar. Deze straf ‘zomaar’ seponeren is best een ding.”, vertelt Petra Willemse, Officier van Justitie. “Daar was toestemming van het hoogste orgaan binnen het Openbaar Ministerie voor nodig. Je kunt lastig verkopen dat er de ene week 9 maanden celstraf wordt geëist tegen een verdachte wegens wapenbezit, terwijl een verdachte in de andere week straffeloos wegkomt met een vuurwapen op zak. De straf is de norm. Deze actie was een unieke kans voor mensen die van hun wapen af wilden. Vanaf vandaag gelden de reguliere regels weer en gaan we natuurlijk onverminderd hard aan het werk om zo veel mogelijk wapens van straat af te halen.”

Meld wapenbezit

Heeft u informatie over wapens of wapenbezit bel dan met 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000 of melden via www.meldmisdaadanoniem.nl.