In Bureau GLD aandacht voor diefstal op station Arnhem

In Bureau GLD besteden we deze week, woensdag 6 februari, 17.20 uur, aandacht aan deze diefstal. Herken jij de jongeman op de camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (2018420284)

In deze uitzending tonen we ook camerabeelden van verdachten in de volgende opsporingszaken en zoeken we getuigen van een overval op een woning in Ooij:

Nijmegen - Diefstal portemonnee bij servicebalie supermarkt

Een klant laat op dinsdag 9 oktober 2018 rond 10.00 uur haar portemonnee op de servicebalie liggen van een supermarkt aan de Groenestraat in Nijmegen. Na haar komen een man en vrouw aan de servicebalie. De man van het stel neemt de portemonnee vervolgens weg en loopt de winkel uit. Wie herkent de man en vrouw op de camerabeelden? 2018455432

Wageningen - Diefstal audio bij electronicawinkel

Een man neemt in samenwerking met een vrouw een audiosysteem weg bij een elektronicawinkel aan de Churchillweg in Wageningen op dinsdag 20 november 2018. De diefstal is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent deze man en vrouw? 2018536497

Zelhem – Diefstal van grote hoeveelheid verzorgingsproducten

Op donderdag 29 november 2018 wordt een drogist aan de Magnoliaweg in Zelhem de dupe van een diefstal. De verdachte van deze diefstal steelt een grote hoeveelheid verzorgingsproducten uit een display. De man doet de producten in zijn tas en loopt rechtstreeks de winkel uit zonder langs de kassa te gaan. Wie herkent deze man? 2018544520

Getuigen gezocht van overval woning in Ooij!

Een 32-jarige inwoner van Ooij wordt zaterdagavond 2 februari 2019 omstreeks 23.30 uur in zijn woning aan de Rietvoornstraat overvallen. Drie personen bedreigen en slaan hem. Na de overval in de woning is het slachtoffer naar de buren gegaan die vervolgens de politie hebben gewaarschuwd. Volgens getuigen zou het drietal in een kleine donkerkleurige auto zijn gevlucht. Wat opviel was dat de auto een bijzonder opvallend geluid had.

Heb je iets opvallends gezien in de buurt van de woning? Heb je misschien de beschikking over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. 2019050845

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 6 februari 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.