Aanhouding voor straatroven scholieren

Op 15, 17, 19 en 21 januari werden fietsende scholieren in Vleuten en Leidsche Rijn beroofd van geld en spullen op weg van school naar huis. In totaal vier slachtoffers deden aangifte hiervan en de politie startte een onderzoek naar de straatroven. Dat onderzoek leidde naar drie jongens van 13, 14 en 16 jaar, alle drie uit Utrecht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij één van de berovingen, waar twee slachtoffers betrokken waren. Betrokkenheid bij de andere berovingen wordt onderzocht.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan, dit alsnog te doen. Dat kan aan het politiebureau. Via 0900-8844 kan hiervoor een afspraak worden gemaakt om lang wachten te voorkomen.

Getuigen, en mensen die meer weten over of beelden hebben van deze straatroven, wordt verzocht deze te delen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.