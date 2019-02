Politie zoekt getuigen straatroof

Rond 17.55 uur stond het slachtoffer te wachten bij een bushalte op de Vermiljoenweg. Na een paar minuten kwamen er twee jongens bij haar in het bushokje staan. Nadat zij het slachtoffer vroegen hoe laat de bus kwam, pakte een van de jongens de handtas van het slachtoffer en rende in de richting van de Weer. De andere jongen rende weg in onbekende richting. Het gaat vermoedelijk om jonge daders.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie wat kan helpen bij het oplossen van deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019022987