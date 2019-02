Vier aanhoudingen na poging bedrijfsinbraak

De melder kon een goede omschrijving van het verdachte voertuig geven, alsmede een aantal signalementen van de verdachten. Agenten gingen direct op de melding af en zagen het verdachte voertuig rijden in De Lier. De bestuurder kreeg hierop een stopteken en de vier inzittenden werden aangehouden als verdachte. De politie nam voor nader onderzoek het voertuig in beslag. Er is aangifte gedaan van de poging inbraak.



De vier zitten vast en worden over hun betrokkenheid bij de poging inbraak gehoord.



Verdacht gedrag?

Ziet u een onbekende auto opvallend rondjes rijden in de omgeving? Of ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende bedrijfspanden of huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het bedrijf of huis. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig.