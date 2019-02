Wie overviel winkel Stadhoudersplein?

De boeken- & sigarettenwinkel aan het Stadhoudersplein was nog open toen er dinsdagavond rond 18.45 uur een donker geklede man binnenkwam. En niet om iets te kopen. Hij liep op de kassa af en bedreigde de winkelmedewerker met een mes. Vervolgens deed hij een graai in de kassa en nam een onbekend geldbedrag mee. Hij ging er op een scooter vandoor. Er raakte niemand gewond.

Getuigen gezocht

De overvaller ging er op een donkere scooter van door richting de Stadhoudersweg en de Gordelweg. In zijn vlucht, nog op het Stadhoudersplein, reed hij een andere weggebruiker, vermoedelijk een fietser, bijna omver. Wellicht heeft iemand dat gezien of bent u die fietser, of zag iemand welke kant de overvaller opging. Of misschien heeft u andere informatie over de overval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, via 0800-7000. Ook kunt u het tipformulier onderaan invullen.