Handelshoeveelheid hennep bij man in beslag genomen

Agenten kregen rond 14.00 uur de melding dat er in de straat drugs gedeald zou worden vanuit een auto. De 19-jarige bestuurder werd aan de kant gezet en de dienders zagen in het bijrijdersportier direct een zakje hennep liggen. Ze vroegen vervolgens aan de verdachte of hij nog meer op zak had. De man haalde uit de armleuning nog een zakje met hennep tevoorschijn. Daarop besloten de agenten hem te fouilleren, op zoek naar meer drugs. De verdachte bleek enkele honderden euro’s op zak te hebben. De auto werd verder doorzocht. In het middenconsole bleek een grote zak te liggen met daarin een twintigtal kleine zakjes met hennep. De man is vervolgens aangehouden op verdenking van drugsbezit. Hij is ingesloten voor verder onderzoek en vandaag in vrijheid gesteld.