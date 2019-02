Winkeldiefstal met grote gevolgen – mobiel banditisme

Veel ophef voor een relatief klein bedrag zult u misschien denken. Maar dan begint het pas.Uit de politiesystemen blijkt ook dat drie van de vier verdachten op 29 januari ook al zijn opgepakt in Amsterdam. Toen reden ze in een andere auto, hadden ze geen gestolen goederen bij zich maar wel een jammer en een busje pepperspray. Een jammer wordt vaak door winkeldieven gebruikt om de detectiepoortjes van winkels uit te schakelen. De Amsterdamse politie heeft daarvoor proces-verbaal opgemaakt. Uit die informatie bleek ook dat de groep verbleef op een vakantiepark in Noord-Holland. Inmiddels waren ze daar vertrokken. Verder bleek dat de 33-jarige verdachte de afgelopen jaren al achttien keer in contact was geweest met de politie voor het plegen van vermogensdelicten. Hij was eerder veroordeeld en had een voorwaardelijke straf van twee maanden opgelegd gekregen. Die straf zal hij nu in ieder geval moeten ondergaan. De 28-jarige verdachte was twee keer eerder voor vermogensdelicten in aanraking geweest met de politie.