43 klachten over etnisch profileren in 2018

In 25 gevallen is de klacht in de eerste fase afgehandeld door middel van een gesprek met de klager. Daarvan werden 16 klachten als onterecht aangemerkt, 1 klacht werd terecht bevonden. In 8 gevallen kon geen standpunt worden ingenomen. 1 klacht werd in de tweede fase door de politiechef als ongegrond beoordeeld, na advisering door de klachtencommissie.



Van de binnengekomen klachten zijn er 10 om verschillende redenen niet behandeld, omdat er bijvoorbeeld geen contact kon worden gevonden met de klager, de klacht werd ingetrokken of omdat deze niet ontvankelijk was. 3 klachten waren op 31-12-2018 nog in behandeling in de eerste fase, en 4 klachten in de tweede fase.



