Getuigen bedreiging met mes gezocht

Een 39-jarige slachtoffer stapte de tram in toen hij werd bedreigd door een man. De verdachte was erg opgefokt en duwde het slachtoffer op de grond. Toen deze overeind wist te komen, bedreigde de dader hem met een mes. Hij sloeg vervolgens op de vlucht in de richting van de Spuistraat. Via de Vlamingstraat rende hij de Kissemstraat in. Vanaf daar ontbreekt het spoor.

De dader was een jongeman. Hij droeg een zwarte baseballpet en een een blauwe nylonjas met capuchon. Daaronder droeg hij een zwarte broek met een witte bies aan de zijkant en witte sneakers met zwarte neus. De politie is op zoek naar deze dader.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van deze bedreiging of heeft u meer informatie over de verdachte? Bel dan met ons via 0900 8844. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000.