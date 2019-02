Team West: man filmt mishandeling en verspreidt filmpje

Op 8 oktober pint iemand voor zijn boodschappen bij een supermarkt in een winkelcentrum in Voorburg. Thuis komt hij erachter dat zijn pinpas kwijt is. Een onbekende heeft met deze pinpas 1250 euro gepind bij de SNS en ING Bank in Voorburg.

Op 29 oktober doet iemand boodschappen in het winkelcentrum in Voorburg. Op 30 oktober komt hij erachter dat zijn pinpas is verdwenen. Bij navraag blijkt er bij diverse pintransacties geld te zijn opgenomen: in totaal 2.511,56 euro.