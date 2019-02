Onderzoek illegaal gokken industrieterrein Nieuwegein

Een arrestatieteam deed rond middernacht een inval. Binnen werd de situatie zoals aangetroffen bevroren en startte de doorzoeking. In het bedrijfspand trof de politie een pokertafel aan met fiches. Achttien aanwezige personen werden staande gehouden, gecontroleerd en gefouilleerd door de recherche.

Vervolgens werden ze gelijk die nacht gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het gokken. Bij de zoeking werd een speurhond ingezet. Deze speurhond doorzocht ook de voertuigen van de aanwezige personen. Tijdens het fouilleren bleek dat een aantal van de personen een gebruikershoeveelheid verdovende middelen en cash geld bij zich had. Ook werd een kleine hoeveelheid hasj in beslag is genomen.

In verband met het vermoeden van een illegaal gokspel en de aangetroffen drugs, is op last van de burgemeester het pand met een bestuurlijke maatregel per direct gesloten. De recherche heeft het onderzoek in behandeling. Zij doen nader onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de aanwezige personen.